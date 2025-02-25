خاص بالفيديو- وسام حنا تقلا شمعون وليليان نمري وغيرهم بكلمات مؤثرة في يوم وداع مها بيرقدار

ميرنا وليد - بيروت - حضر عدد كبير من المشاهير دفن الأديبة والرسامة الكبيرة مها بيرقدار، نذكر الممثلين وسام حنا، نوال كامل، تقلا شمعون، أليكو داوود، ليليان نمري، كارلا بطرس، نغم أبو شديد، ميرفا القاضي، تاتيانا مرعب، غريتا عون، وجيه صقر، بونيتا سعادة، الإعلامي عادل سميا، الفنان جو أشقر، والفنان مارك رعيدي.



موقع الخليج 365 تواجد في يوم دفن مها بيرقدار، اذ أقيمت الصلاة لراحة نفسها في كنيسة سيدة الحبشية، وأجرينا تقريرا وجّه فيه كل من الشخصيات التي ذكرناها رسائل تعزية للممثلين ورد ويوسف الخال.

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