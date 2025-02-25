سيرين عبد النور تتضامن مع الشاب جورج ضحية الرصاص الطائش وتدعو لدعمه

ميرنا وليد - بيروت - تضامنت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور مع الشاب جورج، الذي تعرض لحادث مأساوي غيّر حياته، داعية إلى دعمه لمساعدته على استعادة أبسط مقومات الحياة.



وكتبت سيرين عبد النور عبر حسابها: "ساعدوا جورج على التنفس والأكل والعيش دون خوف"، في إطار حملة لجمع التبرعات، لتمكينه من إجراء عمليات جراحية ضرورية.

قبل ثلاث سنوات، كان جورج البالغ من العمر 25 عاماً، يعيش حياة طبيعية، لكن لحظة مرحة مع صديقه تحولت إلى مأساة، بعدما أصيب بطلق ناري، عن طريق الخطأ، في وجهه، ما سبب له أضراراً جسيمة، أدت إلى فقدانه الأنف والفم واللسان، بالإضافة إلى حاستي التذوق والشم.

في البداية، تكفلت عائلة صديقه بعلاجه، وسافر إلى فرنسا لإجراء عمليات ترميمية، لكن الدعم توقف فجأة، ليجد نفسه في معاناة مستمرة، غير قادر على فتح فمه أو التنفس بشكل طبيعي.

ووفقاً للأطباء، فإن جورج بحاجة إلى عمليتين جراحيتين أساسيتين: الأولى لإعادة بناء الأنف لتسهيل التنفس ومنع الالتهابات الخطيرة، والثانية لتمكينه من فتح فمه وتناول الطعام من دون خطر الاختناق.

وأعادت سيرين عبد النور نشر فيديو مؤثر، ظهرت فيه والدة جورج وهي تناشد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، للمساهمة في تأمين تكاليف الجراحة الثانية، بعدما تمكنوا من جمع تكاليف الجراحة الأولى.