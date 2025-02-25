بعد سنوات من القطيعة والخلافات… عمرو دياب في خطوة إنسانيّة تجاه عمرو مصطفى

بعد سلسلة من الخلافات التي استمرّت لسنوات عديدة، حرص الفنّان المصريّ، عمرو دياب، على دعم الفنّان والملحّن عمرو مصطفى، بعد الكشف عن إصابة الأخير بورم سرطانيّ وخضوعه لعمليّة جراحيّة لاستئصاله.

في هذا السياق، نشر عمرو دياب، عبر “إنستغرام”، صورة جمعته بعمرو مصطفى وعلّق:” أخي عمرو مصطفى، ألف سلامة عليك، ودائمّا تبقى تُمتِّع جمهورك بفنّك”.

هذه الخطوة الإنسانيّة من عمرو دياب، لاقت إعجاب الجمهور إذ تلقّى آلاف التعليقات التي استذكر فيها الجمهور الإنجازات الفنيّة الكبيرة التي حقّقها مع عمرو مصطفى خلال فترة تعاونهما معًا.

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الجدير بالذكر، أنّ عمرو دياب وعمرو مصطفى سبق أن تصالحا في حفل الليلة الأولى من الليالي السعوديّة المصريّة التي أقيمت في دار الأوبرا المصريّة تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامّة للترفيه في السعوديّة، في شهر شباط/ فبراير من العام ٢٠٢٤ الفائت، إذ شكّلت تلك المصافحة التاريخيّة أقوى المفاجآت، بعد سنوات طويلة من المقاطعة والخلافات الكبيرة.