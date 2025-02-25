هل تسبّبت علاقة الحبّ المتوتّرة بين بطلَي مسلسل “الطّائر الرّفراف” بإيقافه حقًّا؟

شارف مسلسل “الطّائر الرّفراف” على نهايته وذلك بعدما تمّ الإعلان رسميًّا عن أنّ العمل سينتهي عند الحلقة المئة أيّ بعد أربع حلقات وذلك بعدما تسبّب انفصال بطلَيه أفرا ساراتشو أغلو ومارت رمضان ديمير بأزمة في موقع التّصوير وتوتّر، إضافة إلى انخفاض في نسب المشاهدة.

في هذا الوقت كان لافتًا ما تداوله جمهور المسلسل عن إلغاء أفرا ومارت تتابعهما على إنستغرام، ما دفع ببعضهم إلى انتقادهما خاصّة أنّه منذ بدء علاقتهما العاطفيّة مع انطلاق الموسم الأوّل من “الطّائر الرّفراف” تصدّرا مواقع التّواصل بخلافاتهما ومشاكلهما وانفصالهما وعودتهما مرارًا وتكرارًا لبعضهما.

وكان الجمهور قد شكّك بالمشاعر التي تربط عفراء ساراتش أوغلو ومارت رمضان ديمير، حيث اعتبر أنه مع انطلاق الموسم الجديد من العمل سيتصالحان ويوحيان بتجدّد علاقتهما بهدف رفع منسوب التشويق حول المسلسل لزيادة نسب المشاهدة بعد اخبار عن انفصالهما فور انتهاء الموسم الماضي. كما تمّ تغيير أكثر من كاتب خلال فترة عرضه.

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في السّياق نفسه، استضافت الإعلاميّة الين المرّ في برنامجهاAll Access الذي يعرض عبر شاشة “أم تي في” أبطال مسلسل “الطّائر الرّفراف” خاصّة أنّه البرنامج الوحيد الذي يستقبل أبطال المسلسلات التّركيّة ويجري معهم لقاءات مميّزة إضافة إلى لقطات حصريّة من موقع التّصوير.