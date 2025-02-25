مهرجان “إضافة” يبدأ تحضيرات الدورة الجديدة في دبي

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة حالِيّاً إنطلاق تحضيرات جوائز: IDAFA ٢٠٢٥ بإشراف المؤسس الرئيس سام سعد بَعدَما وَقَّعَ شراكة رَفيعَة مَع شَرِكَة ماب للإنتاج الفَنيّ بِرئاسَة مُديرها العام السيّد عماد باسيل سَتكون علامَةً فارِقَة هذا العام ورَكيزة أساسيّة في عالَم تًكريم الإنجازات المُتَمَيِّزَة وتعزيز قِيَم إبتكار أساليب التّمكين والدّمج.

كما يُتابِع السيّد سعد فريق الحدث بالتّنسيق مَعَ رؤيا شرِكَة ماب حوْل كيفِيّة تَنفيذ نُسخَة هذا العام الإستثنائية.

تَجدُرُ الإشارَة إلى أنّ توْزيع جَوائز هكذا حَدَث لِأصحاب الهِمَم لا يَكتَمِل إلّا بِتَخطيطٍ دؤوب في سَبيل ضَمان تقديم تجرِبَة مُمّيزَة تعكِس رِيادَة الإمارات باستضافة الفَعاليات الكبرى، كما يُتَوقّع أن تحمل هذه النُسخَة مُشارَكاتٍ مُهِمّة، سوْف نَكشِف عَنْ تَفاصيلها قريباً جِدّاً/ نَعِدُكُم بِحَدَث غَيْر مَسبوق لِأهَمّ فعاليّات إحتفالية تكريميّة في المنطقة.