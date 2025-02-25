صفاء الليثى تكتب: موسم منتظر لمؤلفين جدد وعودة لكبار المخرجين

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القاهرة - سامية سيد - "ظلم المصطبة" العنوان الأكثر جذبا لى بظهور اسم المخرج الطليعى أحمد فوزى صالح مؤلفا لعمل من إخراج هانى خليفة الذى يخوض أجواء لم نعتدها منه، إذ تدور الأحداث فى عمق الريف وليس فى المجتمع القاهرى ككل أعمال هانى خليفة السابقة.

العنوان وحده مسلسل ظلم المصطبة يحمل قدرا كبيرا من التشويق، فمن عاش طفولته فى الريف مثلى يعرف معنى المصطبة ملتقى السمر التى تقابل قعدة المقهى فى المدن الكبرى، أما عن الظلم فإنه يشى بأن العمل سيناقش كثيرا من تفاصيل الحكايات الاجتماعية وما يحدث فيها من ظلم.

الأبطال ريهام عبد الغفور وإياد نصار قدما معا من قبل العمل الناجح "وش وضهر" فى مدينة طنطا للمخرجة مريم أبو عوف، ويكتمل الفريق فنتوقع حكايات موازية وقدرا من الحركة المغلفة بالكوميديا بوجود فتحى عبد الوهاب وبسمة ومحمد دياب، وكونه فى 15 حلقة يبشر بإيقاع سريع للأحداث.

وبعد غياب المخرج تامر محسن بعد عمله المهم «لعبة نيوتن» الذى قدمه منذ 4 سنوات وحقق صدى واسعا على المستوى النقدى والجماهيرى سنشاهد من تأليفه منفردا عملا فى إطار الرومانسية الاجتماعية وفى 15 حلقة فقط غير اسمه إلى "قلبي ومفتاحه" كأغنية فريد الأطرش بعد أن كان "الحب كله" كأغنية أم كلثوم.

هل ستكون الأغنيات خلفيات للعمل؟ الذى يجمع للمرة الأولى بين آسر ياسين ومى عز الدين، ومعهما أشرف عبد الباقى ودياب، وأحمد خالد صالح، من متابعاتى لأعمال قصيرة نوهت على موهبة تامر محسن وأعمال طويلة شارك غالبا فى كتابتها أتوقع للعمل الرمضانى الجديد الألق والتميز، وأن يكون مفعما بالأمل والنظرة الإيجابية للحياة.

هانى خليفة وتامر محسن مخرجان سبق لنا احترام ما قدماه، ونتوقع النجاح لأعمالهما ومعهما محمد شاكر خضير والمؤلف مهاب طارق والنجمة نيللى كريم فى "إخواتي"، الذى يشى بمزيج من التشويق مع الغوص فى القضايا الاجتماعية ومعاناة النساء.

ورشة سرد تواصل تسليط الضوء على القضايا المجتمعية هذه المرة عن التعرض للأطفال فى في مسلسل لام شمسية، ثلاثى فنى يجمع سرد مع المخرج كريم الشناوى والممثلة أمينة خليل، وكأن هناك مشروعا فنيا مخططا لتحقيق توعية للعائلات بكل ما يتعلق بالأطفال، طرافة الاسم تحيلنا إلى دروس اللغة العربية وكيف نعلم الأطفال الفارق بين لام الشمسية ولام القمرية كتابة وقراءة. المخرج إسلام خيرى سيقدم الجزء الثانى من حكاية ألف وليلة فى "جودر 2" بعد نجاح الجزء الأول فى العام الماضى، ويتعاون مع الكاتب اللامع عبدالرحيم كمال فى "قهوة المحطة" فى إطار اجتماعى يحلل فيه صراع الطبقات من خلال تتبع تفاصيل جريمة.

وسنكون فى انتظار "الغاوي" مع أحمد مكى بعد نجاحات شخصية الكبير أوى فى أجواء الريف والصعيد ليهبط على القاهرة فى حى شعبى ونشهد معه دراما عن الظلم ومواجهته يغلب عليها التراجيديا وننتظر نجاحه فيها كما نجح مع الكوميديا لمواسم عديدة.

كل ما سبق وغيرها مسلسلات فى 15 حلقة بعد نجاح هذا النوع وتعلق المشاهدين به إذ يحقق فرصا للتنوع ولدخول كتاب جدد مع مخرجين أصحاب خبرة، وتبقى مسلسلات الـ30 حلقة لها جمهورها الذى يتابع كوكبة النجوم الذين يتبارون فى أدائهم ويتنافسون على جذب انتباه المشاهدين وهى مسلسلات غالبا ننسبها لنجومها الذين يرتبط بهم معجبوهم ومنهم محمد هنيدى بـ"شهادة معاملة أطفال"، ومصطفى شعبان بـ"حكيم باشا"، والنجمة ياسمين عبد العزيز التى تستمر مع الكاتب عمرو محمود يس فى "وتقابل حبيب" أتوقع لها النجاح فى قضيته الشائكة بين الطلاق والحب وضغوط العائلة.

بينما يواصل أحمد العوضى البطولة منفردا فى دور الشاب الصعيدى فى مسلسل فهد البطل ، فى مسلسل حافل بالنجوم، وفى أجواء الهروب كفكرة بين الصعيد والقاهرة.

تتفوق المسلسلات القصيرة عدديا إذ تبلغ 18 عملا، بينما لدينا فقط 4 مسلسلات طويلة وهذه الإزاحة تزداد سنويا وتعكس تفضيل المتلقى والمنتج وصناعها للقصيرة لما تتميز به من جدة الموضوعات والتركيز الفنى.

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