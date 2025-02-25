شكرا لقرائتكم خبر عن 66.50 % زيادة فى صافى أرباح مدينة الإنتاج الإعلامى خلال العام المالى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى برئاسة عبد الفتاح الجبالى فى اجتماعه اليوم القوائم المالية المجمعة عن نشاط الشركة فى نهاية العام المالى 2024 عن الفترة من 1/1/2024 حتى 31/12/2024 والتى أبرزت تحسناً ملموساً فى النتائج المالية، حيث ارتفع صافي الربح ليصل إلي 801 مليون جنيه مقابل 481 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 66.50%، كما بلغ نصيب السهم من صافى الربح 3.77 جنيه مقارنة بمبلغ 2.27 جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.

ويأتى ذلك كنتيجة أساسية للتوسع فى أنشطة الشركة المختلفة، وعلى رأسها زيادة إيرادات الاستوديوهات، وكذلك الخدمات الانتاجية والفنية، وتسويق الانتاج الفني، والنشاط الترفيهى والأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، والتدريب، حيث ارتفع مجمل إيرادات النشاط عن تلك الفترة من مبلغ 875 مليون جنيه إلى مبلغ 1109 ملايين جنيه وتشمل الإيرادات من المصادر المختلفة وارتفاع صافى أرباح الاستثمارات في الشركات التابعة، ولاسيما الشركة العربية الفندقية التي ارتفع صافى أرباحها عن العام الماضي من 145 مليون جنيه إلى 270 مليون جنيه، كما ارتفعت ارباح مركز الخدمات الاعلامية من 40 مليون جنيه إلى 61 مليون جنيه مقارنة بالعام السابق ، وكذلك مركز ترميم التراث السمعي والبصري الذي قام بالانفتاح علي الأسواق العربية والمصرية ونجح في ترميم العديد من الأفلام الروائية والتسجيلية ، وحقق عائدات ملموسة ساهمت في زيادة أرباح المدينة.

وشهدت الشركة توسعاً كبيراً فى خدمات التصوير الأجنبى "داخل المدينة وخارجها"، حيث قامت لجنة مصر للأفلام بالمدينة بالإشراف على تنفيذ العديد من الأعمال لجنسيات مختلفة ( أمريكي – هندي – نرويجي – فرنسي – ألماني – سويسري ) في العديد من المعالم السياحية والآثرية في جمهورية مصر العربية ، وأدي ذلك إلي المساهمة بصورة إيجابية في زيادة إيرادات الشركة وتعظيم مواردها.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة الإنتاج الإعلامى هى شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة العامة ويسهم فيها الهيئة الوطنية للإعلام، وبنك الاستثمار القومي، وبنكي الأهلي ومصر، والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية والاكتتاب العام.