شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات فنية وثقافية على مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد برنامجاً ثريا برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة احتفالاً بشهر رمضان المعظم يضم باقة من الأمسيات الفنية المتنوعة التى تجمع بين العروض الموسيقية والغنائية الراقية ذات الطابع الروحانى والدينى والتى تسمو بالمشاعر والوجدان إلى جانب عروضاً لفرق فنية شابة متفردة وليالى لنجوم الموسيقى والغناء وسهرات تحتفى بالتراث والفلكلور العربى والإسلامى وأنشطة ثقافية تقام على مختلف المسارح بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور مع تواصل فعاليات الموسم الفنى للأوبرا.

وتنطلق الليالى الرمضانية على المسرح المكشوف فى التاسعة والنصف مساء الأحد 9 مارس وتبدأ بحفل لمركز تنمية المواهب يشمل عدة فقرات فنية بمشاركة الكورال وعرض الليلة الكبيرة وتتوالى الفعاليات لتضم حفلاً لشيخ المنشدين ياسين التهامى وفرقته إلى جانب حفل لفرقة الحضرة للإنشاد الصوفى يعاد على مسرح سيد درويش بالإسكندرية كما تشارك فرقة الحضرة المصرية بحفلين بالمسرح المكشوف وأوبرا الاسكندريه، وتستضيف المنشد المغربى جواد الشارى وتأتى بعنوان (ليلة مصرية مغربية).

ويشهد المسرح الكبير حفلاً للنجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو والموزع الموسيقى الشهير عمرو سليم وفرقته بقيادة المايسترو أحمد عامر.

كما يحتضن المسرح الصغير عروضاً لكل من المنشد وائل الفشنى وفرقته، فريق بصمة للإنشاد الدينى، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها إلى جانب سهرات عربية وإسلامية تقام بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية والسفارات العاملة فى مصر لعدد من الدول منها باكستان- فلسطين - الفلبين - العراق وغيرها وتبدأ فى التاسعة مساء وتستعرض ملامح من التراث الموسيقى والغنائى للدول مع نماذج من العادات والتقاليد التى تميزها.

كما يستقبل مسرح الجمهورية حفلاً لفريق وسط البلد، ويستضيف مسرح معهد الموسيقى العربية حفلين لكل من فرقة نور النبى للإنشاد الدينى وفرقة الحور للإنشاد الدينى.

ويقام على مسرح أوبرا دمنهور حفلاً للدارسين بمركز تنمية المواهب إضافة إلى حفل لفرقة نور النبى للانشاد الدينى .

وتتزامن العديد من فعاليات الموسم الفنى للأوبرا مع شهر رمضان وتضم عروضاً لأوركسترا القاهرة السيمفونى، جالا لأوركسترا أوبرا القاهرة ، رباعى أوتار ، إحتفالية يوم الشهيد والمحارب القديم، إحتفالية عيد الأم لتنمية المواهب، رباعى محمد حمدى للكلارينت ، فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد عبد الستار ، الاحتفال بذكرى ميلاد الموسيقار محمد عبد الوهاب فرقة موسيقى عربية بقيادة المايسترو ايهاب عبد الحميد، أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بالإضافة إلى لقاءات النشاط الثقافى من سلسلة أرواح فى المدينة للكاتب الصحفى محمود التميمى وصالونات ثقافية وعروض نادى السينما.