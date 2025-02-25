شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يساند عمرو مصطفى بعد إصابته بالسرطان: سلامتك يا حبيبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساند النجم محمد حماقى الملحن عمرو مصطفى في أزمته الصحية الأخيرة وإصابته بالسرطان، ونشر صورة تجمعهما على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وعلق قائلا: أخويا وصديقي وعشرة عمري عمرو مصطفى، ألف سلامة عليك يا حبيبي، إن شاء الله بسيطة وأنت عودتني إنك قوي ودايمًا بتقدر على أي محنة بإرادتك الحديد اللي مافيش زيها سلامتك يا حبيبي ألف سلامة.

وحرص عدد من الموسيقيين ونجوم الفن على مساندة عمرو مصطفى خلال الساعات الماضية، منهم النجم عمرو دياب، الذي نشر صورة تجمعه بعمرو مصطفى عبر حسابه على "فيس بوك"، معلقا عليها: "أخى عمرو مصطفى، ألف سلامة عليك، ودايمًا تفضل تمتع جمهورك بفنك".

وكتب الشاعر تامر حسين، عبر صفحته على "فيس بوك": "بعيداً عن أى خلافات دنيوية مالهاش تلاتة لازمة عمرو مصطفى أخويا وحبيبى وعشرة عُمر واتصالحنا من شهر وصفينا كُل الزعل وربنا يعافيه ويقومه بألف سلامة ويحفظه من كُل سوء يا رب ويخليه لبيته وأولاده، ونسمع عنهُ كل خير دايماً، سلامتك يا عمورة وأشوفك دايماً بخير".

يذكر أن عمرو مصطفى ظهر مؤخرا برفقة الفنانة دنيا سمير غانم خلال عملها على أغاني مسلسلها الجديد عايشة الدور، الذي تنافس به ضمن موسم دراما رمضان 2025، وكتبت دنيا سمير غانم عبر خاصية ستوري بموقع انستجرام: "عمرو مصطفى عامل عملية وجاي يشتغل في أغاني مسلسل عايشة الدور".

وطرح مؤخرا الفنان عمرو مصطفى أغنية متسألوش، عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومختلف منصات الاستماع، وهى من كلمات ربيع السيوفي وألحان عمرو مصطفى وتوزيع جابور.