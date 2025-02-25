شكرا لقرائتكم خبر عن حصريا على watch it.. عرض الشرنقة يوم الخميس قبل رمضان بـ48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة watch it، عرض مسلسل الشرنقة للنجم أحمد داود، أحدث إنتاجاتها الأصلية يوم الخميس المقبل الساعة 11 مساءا قبل شهر رمضان بـ48 ساعة، ونشر الحساب الرسمي للمنصة، صورة بوستر الشرنقة على إنستجرام، مرفق بكلمة: "رحلة الإثارة والتشويق هتبدأ رسمياً يوم الخميس 11 مساء مسلسل الشرنقة من إنتاجات watch it الأصلية يُعرض حصرياً 48 ساعة قبل رمضان".

ويضم مسلسل الشرنقة قائمة مميزة من النجوم بجوار أحمد داود وصبرى فواز، منهم اللبنانية سارة أبى كنعان، صبرى فواز، مريم الخشت، علي الطيب، عماد صفوت، محمد عبده، ياسر عزت ، فاطمة الناصر، أيمن الشيوى، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى مشوق.

وقدم أحمد داود آخر أعماله فى الدراما، مسلسل "زينهم" وشارك في بطولته كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، محمد أبو داود، أحمد الرافعي، إنجي أبو السعود، عماد رشاد، هناء الشوربجي، سلوى محمد علي، ياسر عزت، أسامة أبو العطا، يارا جبران، علي السبع، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحي عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل.

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