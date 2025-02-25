مسلسل كامل العدد ++.. القصة والممثلين ووقت العرض

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 فبراير 2025 04:32 مساءً - "كامل العدد" من المسلسلات التي حققت نجاحاً لافتاً في شهر رمضان خلال السنوات الأخيرة، حيث فرض نفسه كواحد من الأعمال الاجتماعية الكوميدية، وفي نفس الوقت تطرح العديد من القضايا التي تخص الأزواج وكذلك الأطفال والشباب في المراحل التعليمية المختلفة وهذا ما دفع القائمين على العمل لتقديم مواسم جديدة وصلت إلى الثالث الذي يحمل اسم "كامل العدد ++"، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا حول خبيرة المحاصيل التجميلية ليلي تيمور وزوجها طبيب التجميل أحمد مختار، والمعاناة في رعاية أطفالهما من زيجات سابقة.

قصة مسلسل كامل العدد ++

في الموسم الثالث من مسلسل كامل العدد، تشهد حياة (أحمد) و(ليلى) وعائلتهما الهدوء والاستقرار مجددًا، لكن سرعان ما تنقلب رأسًا على عقب بعد دخول طليق (ليلى) وشقيقة (أحمد) إليها، ومع ظهور مجموعة من التحديات الحياتية التي يجب عليهم مواجهتها وحلها.

يشهد الموسم الثالث من مسلسل "كامل العدد" ظهور العديد من الشخصيات الجديدة على الأحداث وذلك بعد إضافة خطوط درامية جديدة للقصة، حيث انضم إلى الموسم الثالث 6 فنانين جدد يأتي على رأسهم الفنان حسين فهمي، الفنانة إنجي المقدم والفنانة مريم الخشت، إضافة إلى الفنان أحمد عبد الوهاب، الفنان عمرو صالح، الفنان يوسف عمر، ونجم فرقة شارموفرز أحمد البنا.

فيما يغيب عن الموسم الثالث خروج بعضاً من الأحداث بعدما قرر الفنانون الذين يجسدون هذه الشخصيات الاكتفاء بالظهور في الموسمين الأول والثاني، ويأتي على رأسهم جيهان الشماشرجي التي اعتذرت بسبب مشاركتها في مسلسل "إخواتي" المقرر عرضه في رمضان هذا العام، وكذلك آية سماحة التي يستمر غيابها بعدما لم تتواجد في الموسم الثاني واكتفت بالظهور كضيفة شرف، إضافة إلى الفنان عمرو جمال.

أبطال مسلسل كامل العدد ++

دينا الشربيني بدور (ليلي تيمور)

شريف سلامة بدور (أحمد مختار)

إسعاد يونس بدور (حياة عبد الجواد)

إنجي المقدم بدور (شادية)

ميمي جمال بدور (فوزية)

أحمد كمال بدور (تيمور أبو العز)

ألفت إمام بدور (فاتن)

تميم عبده بدور (مختار)

أحمد جمال سعيد بدور (طارق)

سمر علام بدور (اية)

حمزة دياب بدور (شريف)

جاسيكا حسام الدين بدور (أمينة)

لينا صوفيا بن حمّان بدور (فريدة)

مالك عماد بدور (فريد)

سيليا محمد سعد بدور(فرح)

مريم الخشت بدور (مولي)

أحمد بهاء بدور (بوب)

يوسف عمر بدور (علي)

صالح عبد النبي بدور(يزبك)

يوسف جبريال بدور(سيف - صديق فريدة )

تأليف: رنا أبو الريش - يسر طاهر

إخراج: خالد الحلفاوي

أوقات عرض مسلسل كامل العدد ++

يعرض مسلسل كامل العدد ++ حصريا على قناة ON في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وبيروت العاشرة بتوقيت الرياض، مع توفر الحلقات على منصة «شاهد» قبل العرض التلفزيوني بيوم واحد.

مسلسلات أخرى متشابهة

ويشهد موسم مسلسلات رمضان 2025، عدة أعمال تدور أحداثها في إطار الدراما الاجتماعية بأحداث كوميدية، من أبرزها مسلسل "أشغال شقة جدا"، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول الزوجان حمدي أخصائي الطب الشرعي (هشام ماجد) وزوجته المذيعة ياسمين (أسماء جلال) يرزقان بطفلين توأم بعد فترة من زواجهما، ويقرران الاستعانة بمديرة منزل لرعاية التوأم، ولكنهما يعانيان بشدة في رحلة البحث عن مديرة منزل لرعاية الطفلين ففي كل مرة يتم الاستعانة فيها بسيدة يحدث العديد من المشاكل التي تجعلهما يستغنيان عن خدماتها.

وتسيطر الكوميديا الاجتماعية على أحداث مسلسلات "إخواتي" للنجمات نيللي كريم وروبي وجيهان الشماشرجي وكندة علوش، و"عايشة الدور" للنجمة دنيا سمير غانم، وعقبال عندكم للثنائي إيمي سمير غانم وحسن الرداد"

كما يقدم الفنان عصام عمر كوميديا اجتماعية في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد".

وتقدم الفنانة روجينا كوميديا اجتماعية تنتصر لحقوق المرأة في مسلسل حسبة عمري.

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