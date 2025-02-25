ما هي وصية مها بيرقدار لابنتها ورد الخال؟

ورد الخال تتحدث عن والدتها

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نيكول سابا متأثرة برحيل حماتها

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من هي مها بيرقدار؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 فبراير 2025 04:32 مساءً - رحلت عن عالمنا الرسامة والشاعرة والأديبةعن عمرٍ يناهز 78 عاماً تاركة إرثاً ثقافياً مهماً.خلال العزاء الذي أُقيم أمس كشفت الفنانة ورد الخال بعض التفاصيل عن والدتها، وأكدت أنها كانت شخصية مميزة ولها عالم خاص، لكنها كانت على تواصلٍ دائم مع كل المقربين منها وأصدقاء أبنائها، وقالت أنها قبل رحيلها كانت تمر بوعكة صحية ولم ترغب في لقاء أي شخص، لكنها كانت محظوظة لأنها استطاعت أن تتواجد معها وتودعها وتمسك يدها.أما عن الوصية التي أوصتها بها، فقالت أن والدتها كانت دائماً فخورة بها وبشقيقها، لكنها طلبت منها أن تكون قوية وقادرة على المواجهه لأنها تعلم أن قلبها طيب.الفنانة نيكول سابا حرصت على قطع تصوير مسلسلها وتقابل حبيب وغادرت للبنان حتى تكون بجانب زوجها يوسف الخال وشقيقته، وأكدت أن علاقتها بحماتها كانت قوية جداً، فهي لم تعتبرها أبداً حماتها، وكانت تعتبرها بمثابة أم ثانية، وتأثرت نيكول برحيلها وأكدت أنها تشعر بأن حماتها في مكان أفضل الآن وتتمنى لقائها في وقتٍ لاحق.ولدتفي 26 فبراير من العام 1947 في العاصمة السورية دمشق. والدها محمد خير بيرقدار كان ضابط شرطة، أما والدتها نظمية الأمين فكانت رسامة، وقد ورثت ابنتهاموهبة الرسم منها. في العام 1967 تخرجتمن مركز الفنون التشكلية، حازت بعدها في العام 1979على دبلوم إدارة أعمال من كلية الترجمة العليا في مدينة ميونيخ الألمانية. وفي العام 1967 حملت لقب ملكة جمال سوريا.حصلتعلى الجنسية اللبنانية بعد زواجها من الشاعر اللبناني يوسف الخال في العام 1970. كما عملت كاتبة في مجال الصحافة ومعدة ومقدمة برامج تلفزيونية وإذاعية في دمشق. ألَّفت العديد من أغاني الأطفال والأغاني الدينية. وشاركت في العديد من المؤتمرات والمهرجانات الشعرية والمعارض الفنية في العديد من البلاد العربية. ولديها تجربتان بالتأليف الدرامي من خلال مسلسلي "الطائر المكسور" في العام 2008 و"نقطة حب" في العام 2010، وحازت على العديد من الجوائز.يمكنك متابعة تفاصيل ميني ألبوم نيكول سابا.. يضم دويتو مع نجم مصري

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