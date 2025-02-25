مسلسل أشغال شقة جدا.. القصة والممثلين ووقت العرض

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 فبراير 2025 04:32 مساءً - حقق مسلسل أشغال شقة نجاحًا كبيرًا خلال عرضه العام الماضي، ويتكون الجزء الثاني من العمل الدرامي الذي يحمل اسم «أشغال شقة جدًّا»، من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا حول الطبيب حمدي وزوجته المذيعة ياسمين ومعاناتهما بعد إنجابها طفلين توأم.

قصة مسلسل أشغال شقة جدا

في الموسم الثاني من مسلسل أشغال شقة جدا، تزداد معاناة الطبيب الشرعي حمدي (هشام ماجد) وزوجته الإعلامية ياسمين (أسماء جلال) مع السيدات اللاتي يستعينا بهن من أجل مساعدتهم في أعمال المنزل وتربية طفليهما، وكشف البرومو عن ظهور عدد من الفنانان كضيفات شرف خلال الحلقات وذلك على غرار ما حدث في الجزء الأول وأبرزهن: آية سماحة، ناهد السباعي، نسرين أمين ودنيا ماهر وانتصار.

ودارت أحداث الجزء الأول من أشغال شقة في إطار كوميدي، حول الزوجان حمدي عبد الرحيم أخصائي الطب الشرعي (هشام ماجد) وزوجته المذيعة ياسمين (أسماء جلال) يرزقان بطفلين توأم بعد فترة من زواجهما، ويقرران الاستعانة بمديرة منزل لرعاية التوأم، ولكنهما يعانيان بشدة في رحلة البحث عن مديرة منزل لرعاية الطفلين ففي كل مرة يتم الاستعانة فيها بسيدة يحدث العديد من المشاكل التي تجعلهما يستغنيان عن خدماتها.

أبطال مسلسل أشغال شقة جدا

هشام ماجد بدور (دكتور حمدي)

أسماء جلال بدور (ياسمين)

شيرين بدور (درية ام حمدي)

سلوى محمد علي بدور (سوسن ام ياسمين)

مصطفى غريب بدور(عربي)

أحمد عبد الوهاب بدور (فادي)

أحمد الرافعي بدور (دكتور محمد عبد المنعم)

محمد عبد العظيم بدور (دكتور عصام)

محمد محمود بدور (دكتور غندور)

حازم إيهاب بدور وكيل النيابة (كريم)

انتصار بدور (أم صابرين )

آية سماحة بدور (سماح)

تأليف: خالد وشيرين دياب

إخراج: خالد دياب

أوقات عرض مسلسل أشغال شقة جدا

يعرض مسلسل أشغال شقة جدا على قنوات Mbc مصر و Mbc مصر دراما في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وبيروت العاشرة بتوقيت الرياض، مع توفر الحلقات على منصة «شاهد» قبل العرض التلفزيوني بيوم واحد.

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وتسيطر الكوميديا الاجتماعية على أحداث مسلسلات "إخواتي" للنجمات نيللي كريم وروبي وجيهان الشماشرجي وكندة علوش، و"عايشة الدور" للنجمة دنيا سمير غانم، وعقبال عندكم للثنائي إيمي سمير غانم وحسن الرداد"

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