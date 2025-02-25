محمود نصر يؤجل الإرتباط والزواج بسبب قصة حب فاشلة.. وهـ ـذا ما كشفه!

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل السوري محمود نصر، عن أسباب تأجيله لفكرة الارتباط والزواج، مشيرا إلى أن ذلك ناتجا عن قرار اتخذه بعد خوضه تجربة باءت بالفشل.



وقال محمود خلال حلوله ضيفا في برنامج "كلام نواعم": "لا توجد أسباب للتأجيل، هو كان في فترة من الفترات قراراً بعد تجربة باءت بالفشل أو ما كملت، وكان لها تأثير عليّ، وذلك على الصعيد الشخصي والعملي".

وأضاف: "لذلك قررت تأجيل هذا الأمر حتى أقوى أكثر، وأحقق ذاتي وأقف على أرض صلبة على كل الأصعدة، وأيضاً أكون استقررت أكثر، فأنا أتنقل كثيراً حتى أصبحت أعيش وسط الحقائب، أستقر أولاً وبعدها سوف أفكر في الموضوع بشكل جدي".