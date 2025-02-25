جيسي عبدو تكـ ـشف تفاصيل دورها في "بالدم"

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، منشور كشفت فيه عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل "بالدم" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل.



ونشرت جيسي البرومو الخاص بشخصيتها بالمسلسل عبر صفحتها الرسمية، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "تمارا ما بتآمن لا بالحب.. ولا بالرجال ولا بالصداقات".

يذكر أن مسلسل "بالدم" من بطولة عدد من الممثلين، أبرزهم: ماغي بو غصن، جيسي عبدو، رولا بقسماتي، بديع أبو شقرا، باسم مغنية، وسام فارس، سينتيا كرم، ماريلين نعمان، سعيد سرحان، إلسي فرنيني، رفيق علي أحمد وغيرهم. والعمل من تأليف ندين جابر وإخراج فيليب أسمر، وإنتاج "إيغل فيلمز" للمنتج جمال سنان.