لوسي تتحدث عن دورها في "فهد البطل".. وهذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفنانة المصرية لوسي عن دورها في مسلسل "فهد البطل" المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم، مؤكدة أنها تسعى لإختيار أدوار جديدة ومختلفة.

وقالت لوسي عن سبب غيابها عن الدراما العام الماضي: "أنا ما بعمل أي دور شبه التاني، ولا شخصية قدمتها قبل كده، وعشان كده ممكن تلاقوني السنة اللي فاتت ما عملتش حاجة، كان عندي أسباب وكنت بمر بظروف".

وأشارت أن دورها في فهد البطل دور إمرأة قوية وجريئة، وقالت: هي ست بتشتغل بدراعها، كلمتها سيف على رقبتها، جدعة جدًا، ولو وقفت قدام معلم بتقف قدامه زيها زيه، لكن في الوقت نفسه هي ست جميلة.

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