الشامي يتصدر هذه القائمة العالمية.. إلكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - تمكن الفنان الشامي أن يفرض نفسه بقوة على الساحة الفنيّة العالمية، اذ برز اسمه في أول مرتبة يحتلها نجم عربي على قائمة Top 100 Music Videos Global.



وقد حجز الشامي المركز 28 عالمياً في قائمة Top 100 Music Videos Global على يوتيوب بأغنيته الأخيرة "دكتور"، ليكون بذلك أول فنان عربي يظهر اسمه على القائمة، محافظاً على الصدارة وسط نجوم الغرب.

فمُنذ طرحها، حققت الأغنية انتشارًا هائلًا، حيث حصدت أكثر من 62 مليون مشاهدةٍ في أقلّ من شهرٍ على "يوتيوب"، وهو رقمٌ يعكس مدى الإقبال الجماهيريّ الكبير على العمل ومدى تأثير الشامي في الساحة الفنية.

ولم يقتصر الإنجاز على عدد المشاهدات فحسب، بل تجدر الاشارة الى ان الشامي كان قد دخل قائمة أفضل 100 فيديو كليب عالميًا بعد أيام قليلة من إصدار الأغنية، وتمكّن من احتلال المركز العاشر فيها، ليكونَ أوّل فنان عربي يخترق قائمة أوّل 20 مركزًا في هذه التصنيفات العالميّة.