موسيقيون بريطانيون يحتجون على تغييرات حقوق الملكية بألبوم صامت

ميرنا وليد - بيروت - إعترض أكثر من 1000 موسيقي بريطاني، بينهم النجم كيت بوش و آني لينوكس، على تغييرات مقترحة على قانون حقوق الملكية عبر إصدار ألبوم صامت، التعديلات الحكومية المقترحة تسمح بإستخدام المواد المحمية بموجب حقوق الملكية لتدريب نماذج الذكاء الإصطناعي دون الحاجة لترخيص، الأمر الذي يهدد الإبداع الفني.



الموسيقيون، بما فيهم النجم العالمي بيلي أوشن و النجم إلتون جون، حذروا من أن هذه التعديلات قد تضر بالفنانين و حقوقهم، و قد أطلقوا الألبوم بعنوان "هل هذا ما نريده؟" كـ تعبير عن احتجاجهم.