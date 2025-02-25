شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة فى حب محمد عبد الوهاب لمواهب الأوبرا بدمنهور اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلاً للدارسين بمركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية ودمنهور، تحت إشراف الدكتورة هدى حسنى وبإشراف المدير الفنى الدكتور سامح صابر فصل الغناء العربى بقيادة الدكتور محمد حسنى فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على مسرح أوبرا دمنهور يضم باقة من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب الشهيرة منها فى يوم وليلة، يا مسافر وحدك ، وصفولى الصبر ، توبة ، كل ده كان ليه ، أنا لك على طول، والله ما انا سالى، لولا الملامة ، فكرونى ، إمتى الزمان ، بسبوسة، مضناك، إنت عمرى، هذه ليلتى، من غير ليه، يا وابور قولى ، على باب مصر.. أداء يوسف سامح، هنا محمد، جودي كريم ، همس تامر ، محمد طه ، جنة الله ماهر، نانسي وديع، سلمي محمد، يوسف محمد، ريتاج أحمد، أحمد، حنين عصام، سارة العبادي، رودينا سرى ، لوسيندا راجى.

جدير بالذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقساماً لتعليم البيانو، الباليه، الغناء العربى، الفيولينة، العود، الجيتار، كورال الأطفال، فصول الرسم، الإيقاع، وغيرها إلى جانب فصول لذوى القدرات الخاصة واعتاد إقامة حفلات للدارسين فى نهاية كل دورة دراسية وذلك تشجيعاً لهم على التميز وتقديرًا لجهدهم خلال الفصل الدراسي.