شكرا لقرائتكم خبر عن الناقد على الكشوطى لـ dmc: موهبة أحمد مكى أكبر من حصره فى أدوار بعينها والان مع تفاصيل الخبر

أجرى برنامج "اليوم" على شاشة dmc مداخلة مع الزميل الناقد على الكشوطى رئيس قسم الفن فى الخليج 365، حول مسلسلات الشركة المتحدة فى رمضان 2025، وقال الكشوطى إن مسلسلات هذا العام تحمل الكثير من التنوع، خاصة فى ظل وجود 18 مسلسلا 15 حلقة و4 مسلسلات 30 حلقة، وهى فرصة كبيرة لتسكين ممثلين أكثر فى أدوار متنوعة وهو فى صالح المشاهد بكل تأكيد.

وأشار على الكشوطى إلى أن الفنان أحمد مكى، غير من جلده فى مسلسل الغاوي ويظهر فى دور بعيد عن الكوميديا، رغم نجاحه فيها بمواسم مسلسل الكبير، مؤكدا أن أحمد مكى يملك موهبة أكبر من أن تحصر فى أدوار بعينها.

مسلسل الغاوي ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة، ويقدم مكي خلال أحداثه الدراما الشعبية لأول مرة.

وقرر النجم أحمد مكى الخروج من عباءة شخصية الكبير أوى التي قدمها في خلال 8 مواسم فى دراما رمضان، واستقر على الابتعاد عن الكوميديا تماماً في مسلسل الغاوي الذى يقدم خلال أحداثه الدراما الشعبية للمرة الأولى فى مشواره الفنى، ليدخل مكى فى تحدٍ جديد بترك المنطقة الآمنة التي كان يلعب فيها خلال السنوات الماضية والدخول في منطقة جديدة بعيدة تماماً عن الكوميديا.

وكان أحمد مكى قد بدأ رحلته مع الكبير أوى عام 2010، ثم انطلق بعدها وقدم الجزء الثاني عام 2011، ثم الثالث عام 2013 وتلاه الرابع عام 2014، والذي سجّل آخر مشاركات دنيا سمير غانم، وبعدها قدم مكي الجزء الخامس عام 2015، وتوقف بعد ذلك عن تقديم أجزاء جديدة حتى عاد بعد 7 سنوات بالجزء السادس في شهر رمضان 2022، ثم السابع في العام التالي 2023، وأخيراً الجزء الثامن في رمضان الماضي 2024.

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