شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عازف الناى قدرى سرور أحد مؤسسى فرقة الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور عاطف إمام عميد المعهد العالى للموسيقى العربية الأسبق، وعضو مجلس إدارة المهن الموسيقية الحالى، وفاة الدكتور قدرى سرور أستاذ آلة الناى، وعلق قائلا على صفحة التواصل الاجتماعى فيس بوك : البقاء لله وحده وإنا لله وإنا إليه راجعون توفى إلى رحمة الله تعالى الأستاذ الفاضل الدكتور قدرى سرور أستاذ آلة الناى بكلية التربية الموسيقية (جامعة حلوان) وعازف الناي الأول، ومن مؤسسي فرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو عبد الحليم نويرة والمشرف والمناقش للعديد من رسائل الماجستير والدكتوراة، والمشرف على رسالة الدكتوراه الخاصة بي، وندعوا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وخالص العزاء، للأستاذة الدكتورة شيرين بدر عميدة الكلية والسادة أعضاء هيئة التدريس بالكليه ولأسرته الصبر والسلوان".

ويشيع جثمان الدكتور قدرى سرور من مسجد عمرو بن العاص بعد صلاة العصر.