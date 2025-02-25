عمرو دياب يدعم عمرو مصطفى ويتمنى له الشفاء.. وهكذا علّق أيمن بهجت قمر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 فبراير 2025 03:00 مساءً - حرص النجم عمرو دياب على دعم الملحن عمرو مصطفى بعد الأزمة الصحية التي يمر بها حالياً، متمنياً له الشفاء العاجل.

عمرو دياب يدعم عمرو مصطفى في أزمته

شارك النجم عمرو دياب، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة جمعته بالملحن، وحرص على دعمه، وعلّق على الصورة قائلاً: "أخي عمرو مصطفى، ألف سلامة عليك، ودايماً تفضل تمتع جمهورك بفنك".

تعليق أيمن بهجت قمر على منشور عمرو دياب

ومن جهته، شارك الشاعرمنشوروعلّق عليه قائلاً: "البوست ده خلاني أفتكر شريط حياة كامل ورحلة كبيرة هي في الآخر اللي بتتبقى لنا برغم أي مشاكل أو أي صراعات"، وأكمل أيمن بهجت قمر: "ربنا يشفيك يا عمرو يا مصطفى ويبعد عنك كل شر ويخليك دايماً يا عمرو يا دياب سند لكل زمايلك ورفقاء رحلتك".

وكان عمرو مصطفى قد أصيب بورم خلال الفترة الماضية، وأجرى عملية جراحية لاستئصاله منذ أيام.

يذكر أن الفنان عمرو دياب والملحن عمرو مصطفى قد قدما العديد من الأغاني الناجحة عبر مسيرة ممتدة لما يقرب من 25 عاماً، حيث كان أول تعاون فني بينهما عام 1999 في أغنية "خليك فاكرني" بألبوم "قمرين".

يمكنكم متابعة: مدحت العدل يدعم عمرو مصطفى بكلمات مؤثرة

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».