مسلسل المداح أسطورة العهد.. القصة والممثلين ووقت العرض

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 فبراير 2025 03:00 مساءً - يتواجد مسلسل "المداح" للفنان حمادة هلال في منافسات موسم دراما رمضان 2025 للعام الخامس على التوالي؛ حيث يتم تقديم الموسم الخامس تحت عنوان: "المداح أسطورة العهد"، وذلك بعدما حقق العمل نجاحاً كبيراً على مدار أربعة المواسم الماضية، وأصبح من علامات الدراما في شهر رمضان المُبارك خلال السنوات الأخيرة، ومن المقرر أن يكون الموسم الخامس الذي يحمل عنوان أسطورة العهد هو الموسم الاخير، وذلك وفقًا لما أعلنه المنتج صادق الصباح؛ مشيرًا إلى أن هذا الأمر بالاتفاق بينه وبين الفنان حمادة هلال وصناع العمل الآخرين، ومن المقرر أن يفاجئهم بمشروع آخر يجمعه بالفنان حمادة هلال في رمضان 2026.

قصة مسلسل المداح اسطورة العهد

في الموسم الخامس من مسلسل المداح، يواصل (صابر المداح) بعد عودته من الموت، حروبه ضد الجن، ويضطر لمواجهة بنات إبليس كعدو جديد بأهداف خبيثة، ويسعى بكل عزمه للتغلب عليهم والتخلص من شرورهم كما اعتاد مسبقًا، كما تشهد حياته الشخصية العديد من التطورات المختلفة في إطار من الرعب والتشويق.

وتشهد أحداث مسلسل "المداح– أسطورة العهد" إضافة العديد من الخطوط الدرامية، مع انضمام عدد من الفنانين الجدد لتجسيد الشخصيات التي تدخل في صراع مع صابر المداح. أما أبرز الأمور التي تشهدها الأحداث؛ فهو التنقل بين زمنين: الأول معاصر، وهو الطبيعي الذي يسير عليه العمل منذ الجزء الأول. أما الزمن الثاني؛ فسيكون بالعودة لأكثر من 100 سنة إلى الوراء، وتحديداً عام 1920 على الأحداث والزمنين مربوطان ببعضهما.

أبطال مسلسل المداح أسطورة العهد

حمادة هلال بدور (صابر المداح)

غادة عادل بدور (ست الحسن)

خالد الصاوي بدور (الاحمر))

هبة مجدي بدور (رحاب)

حنان سليمان بدور (صفاء)

خالد سرحان بدور (حسن سلام)

أحمد بدير بدور (الشيخ سلام)

دنيا عبد العزيز بدور (منال)

جوري بكر بدور (نائلة)

تامر شلتوت بدور (عماد)

هبة عبد الغني بدور (ناصرة)

إيمان يوسف بدور (أم رضا)

دارين حداد بدور (فحيح)

يسرا اللوزي بدور (تاج)

تأليف: أمين جمال، وشريف يسري، ووليد أبو المجد

إخراج: أحمد سمير فرج

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أوقات عرض مسلسل المداح أسطورة العهد

يعرض مسلسل المداح أسطورة العهد على قنوات Mbc مصر و Mbc مصر دراما في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وبيروت التاسعة بتوقيت الرياض، مع توفر الحلقات على منصة «شاهد» قبل العرض التلفزيوني بيوم واحد، في تمام الساعة 12 صباحًا.

مسلسلات أخرى متشابهة

ويشهد موسم مسلسلات رمضان 2025، عدة أعمال تدور أحداثها في إطار دراما الأساطير والتشويق والإثارة، من أبرزها مسلسل "جودر 2"، الذي تدور أحداثه في إطار الحكايات الأسطورية للكتاب الشهير ألف ليلة وليلة، حيث يجسد ياسر جلال شخصية جودر، ويخوض عدة مغامرات بحثا عن الكنوز.

كما يقدم الفنان أكرم حسني قصة خيالية في مسلسل "الكابتن" عن طيار يتسبب في سقوط طائرته ووفاة كل الركاب، ويصطدم بأن أشباح الركاب تلاحقه طلبا للمساعدة على تحقيق أمنياتها.

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