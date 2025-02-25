ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة الاماراتية أحلام فيديو على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه وهي جالسة الى جانب زوجها بطل الراليات سابقاً القطري مبارك الهاجري وطلبت منه ان يناديها بكلمة "مرتي" ما تعني زوجتي في اللهجة اللبنانية والسورية أما هو بدروه رد عليها ووصفها بأنها "محبوبته".
وتفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل كبير وتم تداوله على مواقع التواصل الاجماعي والبعض اشاد بهذه العلاقة القوية بين الثنائي بعد مرور سنوات عديدة على زواجهما والبعض الاخر ان أحلام لا يجب ان تستعرض تفاصيل علاقتها بزوجها امام بعض المنتقدين الذين قد يحسدونها.
كانت هذه تفاصيل خبر أحلام تتدلع على زوجها مبارك الهاجري وتطلب منه ان يناديها بهذا الاسم - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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