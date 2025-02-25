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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية منى زكي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعين صورة جديدة لها، كشفت من خلالها عن توترها أثناء سيرها في الشارع بسبب انتشار إعلانات مسلسلات رمضان.
وكتبت منى في تعليقها على الصورة التي نشرتها عبر خاصية الستوري: "صباح الخير بشوف البلبوردر للأعمال الرمضانية في الشارع وبيجيلي توتر وضربات قلب سريعة مع إني مليش شغل من الأعمال دي، ربنا يكرم الجميع ومبروك لكل الناس وإن شاء الله خير".
وأثار المنشور تفاعلا واسعا بين المتابعين الذين أكدوا على كلامها وأعربوا عن حماسهم أيضا لمشاهدة المسلسلات الرمضانية.
كانت هذه تفاصيل خبر منى زكي تتوتر وتتسارع نبضات قلبها في الشارع.. والسبب لافت! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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