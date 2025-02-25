فنانة تكشـ ـف تفاصيل إصابة عمرو مصطفى بالسرطان

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة المصرية شذى، متابعيها عبر حسابها الرسمي، منشور تحدثت فيه أزمة الملحن عمرو مصطفى الصحية.

ونشرت شذى صورة تجمعها بعمرو وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "إني أعرف وأنا برا مصر خبر زي أن عمرو عنده أزمة صحية، ومش عايزة أقول اسم العملية ولا المرض لأني مش مستوعبة، الموضوع بقاله شوية وعمرو مكنش عايز حد يعرف، بس الإحساس بالتكتيف صعب جداً إني مش عارفة أكون موجودة أول ما أعرف". وأضافت: "ربنا يشفيك يا عمرو ويطمّنا عليك ويخليك لأولادك ومراتك ولكل حبايبك".

وكان عمرو قد خضع خلال الأيام الماضية لعملية جراحية لاستئصال الأورام.

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