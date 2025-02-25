راغب علامة برسالة لـ عمرو مصطفى بعد إعلان اصابته بمرض السرطان

ميرنا وليد - بيروت - وجّه الفنان اللبناني راغب علامة رسالة للفنان والملحن المصري عمرو مصطفى بعد إصابته بمرض السرطان.

وكتب راغب علامة على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "عزيزي وصديقي الملحن عمر مصطفى، من أعماق قلبي، أرسل لك أصدق تمنياتي بالشفاء العاجل. أرجو أن تتجاوز هذه الأزمة الصحية سريعًا، فصحتك وسعادتك هما الأهم بالنسبة للأهل وللأصدقاء والمحبين، أتمنى لك القوة والشفاء، وأنت في أفكارنا وصلواتنا دائمًا".

وقال مصدر مقرب من عمرو مصطفى لمحطة "العربية"، إن الملحن المصري اكتشف إصابته ببعض الأورام السرطانية منذ أكثر من شهر، ولم يكشف الأمر إلا للمقربين منه، وعندها استكمل رحلة الفحوصات في فرنسا، كما سيبدأ رحلة العلاج الكيماوي خلال الأيام القادمة، بعد أن يرتاح من العملية التي خضع لها.

ولم يتم الكشف عن مدى تطور المرض، ووضع عمرو مصطفى الصحي بعد العملية.

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