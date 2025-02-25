الإعلان رسميا عن موعد انتهاء "الطائر الرفراف"

ميرنا وليد - بيروت - كشـ فت وسائل إعلام تركية انه تم الإعلان رسميا عن موعد انتهاء مسلسل "الطائر الرفراف"، اذ عند الحلقة الـ 100 سيودّع ابطال العمل الجمهور.

على صعيد آخر أشارت وسائل إعلام مؤخرا الى ان دور "هاليس اغا" في مسلسل "الطائر الرفراف" قد انتهى، ما شكّل بلبلة عند متابعي هذا العمل، الا ان صاحب الشخصية الممثل التركي شتين تيكندور لم يعلّق بعد على هذا الأمر.

وكانت كشفت الممثلة التركية عفراء ساراتش أوغلي أن مسلسلها "الطائر الرفراف" لن يستمر لموسم آخر، قائلة: "مسلسل الطائر الرفراف سينتهي هذا الموسم. وأريد أن أصور فيلماً سينمائياً إذا وصلني سيناريو جميل".



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