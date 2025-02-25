شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يهنئ وعد السعودية بعد ارتداء الحجاب: ربنا ينصرك دنيا وآخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار إعلان النجمة السعودية وعد ارتداؤها الحجاب ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث أعلنت ذلك عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "باركولي ألف حمد وشكر يا رب على كل النعم ويا رب يثبتنا".

ولم تكن "وعد" هى أولى المطربات اللائى ارتدين الحجاب، بل سبقها العديد من الفنانات، إلا أن نشرها للصورة وقرارها عبر السوشيال ميديا لقى ردود فعل واسعة وسريعة، خاصة بعد الجدل الذى أثير منذ أيام حول المطربة اللبنانية أمل حجازى بعد أن نشرت مجموعة من الصور عبر صفحتها الشخصية على موقع "فيس بوك"، مرتدية الحجاب.

وقالت المطربة وعد في الفيديو الذي حظي بتفاعل ضخم وكبير عبر منصات السوشيال ميديا: "الحمد لله قرار صعب، بالذات في شغلي وحياتي، الحمد لله، بقالي فترة أقول نفسي أقدم على الحجاب، واتخذت قرارا أمس، قلت خلاص وكلمت المكتب وابدأوا امسحوا كل الصور، والله يسامحنا على اللي راح".



وعد

وأضافت المطربة السعودية: "سهرت بليل مسحت كل الصور، وإن شاء الله هستمر في شغلي، وأكيد ما هصور، وأتمنى من كل الناس اللي هتفرحلي تحترم رغبتي، ألف حمد وشكر والله يثبتنا، وأول واحدة كلمتها هي ماما، وقالت لي ما شاء الله".

وتوالت العديد من التهانى من النجوم الفن والجمهور على موقع التواصل الاجتماعى لوعد السعودية بعد قرارها بارتداء الحجاب مباركين لها، وكان تامر حسني من أوائل المهنئين للفنانة وعد، إذ شارك متابعيه عبر خاصية "الستوري" في "إنستجرام" خبر ارتدائها للحجاب، وكتب مباركًا: مليار مبروك يا وعد، ربنا يوفقك ويسترك وينصرك دنيا وآخرة.

وعد السعودية من مواليد 16 أغسطس 1971، مغنية و‌ممثلة سعودية، استطاعت فى العاشرة من عمرها أن تكن أول ممثلة سينمائية سعودية وذلك بمشاركتها في أول فيلم سينمائي سعودي موعد مع المجهول وكانت الأنثى السعودية الوحيدة فيه.



وعد

بدأت في مسيرتها معتمدة على موهبتها الفنية وقدراتها الصوتية التي أشاد بها المتابعون والنقاد، فتمكّنت من إيصال رسالتها الفنية إلى جمهور الذي أحب صوتها حتى أصبحت واحدة من أبرز الفنانات في دول الخليج العربي تميّزت بإنجازات فنيّة عديدة، حيث قدّمت عدد من الأغاني بمختلف اللهجات العربية مثل المصرية واللبنانيّة والعراقية والخليجية والمغربية، ومن أبرز ألبوماتها "جنون" و"وجهة نظر" و"يا أحلاهم"، والتي صورت بعض أغانيها على طريقة الفيديو كليب، كما اقتحمت مجال الأزياء والموضة حيث طرحت مجموعة من الأزياء تحمل اسم "وعد لاين".