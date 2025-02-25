شكرا لقرائتكم خبر عن دليل مسلسلات رمضان 2025.. للأعمال الشعبى لا يفوتك فهد البطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لكل محبى الدراما الشعبية، لا يفوتك مشاهدة مسلسل فهد البطل للنجم أحمد العوضى فى رمضان 2025، الذى يعرض على قناة On وقناة الحياة والمسلسل مكون من 30 حلقة.

ومسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الشاب الصعيدى الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذى تعرض له، وبعد استقراره فى القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله يدخل فى معارك وصراعات لا تنتهى، من أجل الحصول على حق شقيقته.

يذكر أن أحمد العوضى قدم فى رمضان الماضى مسلسل "حق عرب" وشارك فى بطولته: دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

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