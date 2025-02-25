شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يوجه رسالة إلى عمرو مصطفى بعد إصابته بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم الكبير عمرو دياب على دعم الفنان والملحن عمرو مصطفى، بعد الوعكة الصحية التى ألمت به، وخضوعه لجراحة لاستئصال ورم، متمنيا له السلامة.

ونشر عمرو دياب صورة تجمعه بعمرو مصطفى عبر حسابه على "فيس بوك"، معلقا عليها: "أخى عمرو مصطفى، ألف سلامة عليك، ودايمًا تفضل تمتع جمهورك بفنك".



عمرو دياب

وحرص عدد من الموسيقيين ونجوم الفن على مساندة عمرو مصطفى خلال الساعات الماضية، منهم الشاعر تامر حسين، الذي كتب عبر صفحته على "فيس بوك": "بعيداً عن أى خلافات دنيوية مالهاش تلاتة لازمة عمرو مصطفى أخويا وحبيبى وعشرة عُمر واتصالحنا من شهر وصفينا كُل الزعل وربنا يعافيه ويقومه بألف سلامة ويحفظه من كُل سوء يا رب ويخليه لبيته وأولاده، ونسمع عنهُ كل خير دايماً، سلامتك يا عمورة وأشوفك دايماً بخير".

يذكر أن عمرو مصطفى ظهر مؤخرا برفقة الفنانة دنيا سمير غانم خلال عملها على أغاني مسلسلها الجديد عايشة الدور، الذي تنافس به ضمن موسم دراما رمضان 2025، وكتبت دنيا سمير غانم عبر خاصية ستوري بموقع انستجرام: " عمرو مصطفى عامل عملية وجاي يشتغل في أغاني مسلسل عايشة الدور".

وطرح مؤخرا الفنان عمرو مصطفى أغنية متسألوش، عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومختلف منصات الاستماع، وهى من كلمات ربيع السيوفي وألحان عمرو مصطفى وتوزيع جابور.