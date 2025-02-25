شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عم الفنان أحمد رفعت والجنازة غدا بمحافظة الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الفنان أحمد رفعت صدمة عائلية بسبب وفاة عمه سعيد رفعت، حيث أعلن منذ قليل إقامة الجنازة غدًا الأربعاء بمسقط رأسه بمحافظة الشرقية، كما لم يحدد موعد ومكان العزاء حتى الآن.

ونعى أحمد رفعت عمه بكلمات مؤثرة حيث قال: "توفي إلى رحمة الله تعالى عمي الغالي سعيد أحب أعمامي إلى قلبي الصوام القوام".

وأضاف: "كان صلة رحم تمشي على قدمين، فكان يأتي من مدينة حلوان حيث يسكن إلى بلدتنا بالشرقية كل يوم جمعة أسبوعيا ليرى أمه "جدتي" وأخواته الرجال وأختيه.. في الجنة يا عمي الحبيب واللهم الحقنا بك في عليين يا حبيبي.. ربنا يرحمك يا طيب".

يذكر أن الفنان أحمد رفعت شارك في عدد كبير من الأعمال الدرامية، وكان من بين أدواره الشهيرة، شخصية العقيد "أحمد جاد" بمسلسل الاختيار، والذي حقق نجاحا كبيرا أثناء عرضه في شهر رمضان.