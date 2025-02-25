مدحت العدل يدعم عمرو مصطفى بكلمات مؤثرة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 فبراير 2025 01:26 مساءً - تصدر اسم الملحن عمرو مصطفى ترند مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث "غوغل"، وذلك بعد إجراء عملية استئصال ورم سرطاني خلال الساعات الماضية، وقد حرص عدد كبير من محبيه وزملائه في الوسط الفني على دعمه وتقديم الرسائل التي تمنوا له من خلالها الشفاء العاجل، لكن رسالة السيناريست مدحت العدل كانت من أكثر الرسائل تأثيراً وكشفت عن علاقتهما الطيبة.

رسالة مدحت العدل

كتبمنشور قال فيه: "أخي الصغير ابني صديقي وشريك نجاحات كثيرة العبقريان شاء الله تقوم بمليون سلامة لعيلتك الصغيرة وأهلك ومحبيك وانا أولهم.. انه ابتلاء من الله.. اللهم اشفه شفاءا لايغادر سقما".

يُشار إلى أن عمرو مصطفى أخفى عن الجميع طبيعة مرضه طوال الفترة الماضية، وبعد استئصال الورم السرطاني تردد أنه من المفترض أن يستكمل العلاج الكيماوي تحت إشراف طبي خلال الفترة المقبلة.

عمرو مصطفى يستكمل نشاطه الفني

وعلى الرغم من ظروفه الصحية، استكملعمله الفني فهو يشارك بألحان مسلسل "عايشة الدور" للفنانة دنيا سمير غانم، والتي حرصت على توجيه الشكر له من خلال نشر فيديو بخاصية "ستوري" عبر حسابها بـ "إنستغرام"، ظهر فيهوهو يعزف على الجيتار بجوار الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر.

وعلقت دنيا على الفيديو قائلة: "ألف سلامة عليك يا عمرو، عامل عملية وجاي يشتغل في أغاني مسلسل "عايشة الدور" شكرا جدا، وأيمن بهجت قمر مش بيتأخروا عنى أبدا".

الصورة من خاصية القصص القصيرة بحساب دنيا سمير غانم على إنستغرام

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