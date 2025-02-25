مدحت العدل يدعم عمرو مصطفى بكلمات مؤثرة

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 فبراير 2025 01:26 مساءً - تصدر اسم الملحن عمرو مصطفى ترند مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث "غوغل"، وذلك بعد إجراء عملية استئصال ورم سرطاني خلال الساعات الماضية، وقد حرص عدد كبير من محبيه وزملائه في الوسط الفني على دعمه وتقديم الرسائل التي تمنوا له من خلالها الشفاء العاجل، لكن رسالة السيناريست مدحت العدل كانت من أكثر الرسائل تأثيراً وكشفت عن علاقتهما الطيبة.
رسالة مدحت العدلكتب مدحت العدل منشور قال فيه: "أخي الصغير ابني صديقي وشريك نجاحات كثيرة العبقري عمرو مصطفي ان شاء الله تقوم بمليون سلامة لعيلتك الصغيرة وأهلك ومحبيك وانا أولهم.. انه ابتلاء من الله.. اللهم اشفه شفاءا لايغادر سقما".
يُشار إلى أن عمرو مصطفى أخفى عن الجميع طبيعة مرضه طوال الفترة الماضية، وبعد استئصال الورم السرطاني تردد أنه من المفترض أن يستكمل العلاج الكيماوي تحت إشراف طبي خلال الفترة المقبلة.
عمرو مصطفى يستكمل نشاطه الفنيوعلى الرغم من ظروفه الصحية، استكمل عمرو مصطفى عمله الفني فهو يشارك بألحان مسلسل "عايشة الدور" للفنانة دنيا سمير غانم، والتي حرصت على توجيه الشكر له من خلال نشر فيديو بخاصية "ستوري" عبر حسابها بـ "إنستغرام"، ظهر فيه عمرو مصطفى وهو يعزف على الجيتار بجوار الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر.
وعلقت دنيا على الفيديو قائلة: "ألف سلامة عليك يا عمرو، عامل عملية وجاي يشتغل في أغاني مسلسل "عايشة الدور" شكرا جدا، وأيمن بهجت قمر مش بيتأخروا عنى أبدا".
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