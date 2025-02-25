مندوب الليل أفضل فيلم عربي باختيار جمعية نقاد السينما المصريين

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 فبراير 2025 01:26 مساءً - أعلنت جمعية نقاد السينما المصريين، عضو الاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي)، عن الأفلام الفائزة بجائزة النقاد السنوية لأحسن فيلم عربي، إذ وقع الاختيار على الفيلم السعودي "مندوب الليل" وذلك بتصويت 13 عضواً.

قصة فيلم "مندوب الليل"

ويأتي فيلم "مندوب الليل" من تأليف وإخراج علي الكلثمي، وتدور أحداث الفيلم من خلال مزيج من الدراما والتشويق، حول شخصية الشاب "فهد القضعاني" في الثلاثينيات من عمره والأعزب المضطرب، والذي يتوه كل ليلة وحيداً مهموماً بشوارع الرياض، وبين فقدان العاطفة والخوف من ضياع وظيفته وتوصيل الطلبات، تأتي كل تلك الأسباب لتدفعه للتخلي عن مبادئه في عالم لا يفقه فيه أيّ شيء.

والعمل يضم عدد من النجوم وهم فيصل الدوخي، محمد الطويان، هاجر الشمري، سارة طيبة، عبد الله أحمد وآخرون.

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إنجازات عربية وعالمية

الفيلم حقق نجاحات كبيرة محلية بداية من تصدره شباك تذاكر السينما السعودية وقت عرضه عام 2025 محققاً إيرادات مرتفقة، وخارجياً أيضاً حيث كان أول عرض له في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي بكندا، ثم عرض في مهرجان البحر الأحمر الدولي بجدة، وشارك في مهرجان «آسيا وورلد فيلم فيستيڤال» في لوس أنجلوس وحقق الجائزة الكبرى، وكذلك فاز بجائزة «الوهر الذهبي» لأفضل فيلم عربي روائي طويل من مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي.

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