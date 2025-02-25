محمود نصر يكشف أسباب تأجيله للارتباط والزواج

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 فبراير 2025 01:26 مساءً - كشف النجم السوري محمود نصر عن أسباب تأجيله لفكرة الارتباط والزواج، مؤكداً أن الأمر نابع عن قرار بعد خوضه تجربة باءت بالفشل.

محمود نصر: تأجيل الزواج والارتباط قرار

حلَّ الفنان محمود نصر ضيفاً في برنامج "كلام نواعم" المُذاع على قناة "MBC1"، وخلال الحلقة تحدث عن تأجيله لفكرة الارتباط والزواج، حيث قال: "لا توجد أسباب للتأجيل، هو كان في فترة من الفترات قراراً بعد تجربة باءت بالفشل أو ما كملت، وكان لها تأثير عليّ، وذلك على الصعيد الشخصي والعملي".

وأكمل محمود نصر: "لذلك قررت تأجيل هذا الأمر حتى أقوى أكثر، وأحقق ذاتي وأقف على أرض صلبة على كل الأصعدة، وأيضاً أكون استقررت أكثر، فأنا أتنقل كثيراً حتى أصبحت أعيش وسط الحقائب، أستقر أولاً وبعدها سوف أفكر في الموضوع بشكل جدي".

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محمود نصر حاضر في رمضان 2025 بـ"البطل"

يشارك الفنانخلال المارثون الرمضاني المقبل 2025 بمسلسل "البطل"، ويستند العمل إلى نص مستوحى من فكرة للمسرحي الراحل ممدوح عدوان؛ حيث شارك في صياغة النص المخرج الليث حجو بالتعاون مع الكاتب رامي كوسا، كما يهدف العمل إلى تقديم رؤية عصرية لنصوص عدوان؛ ما يضيف إلى المسلسل لمسة فنية فريدة.

العمل يضم نخبة من أبرز النجوم السوريين والعرب، أبرزهم: نور علي، خالد شباط، بسام كوسا، هيما إسماعيل، نانسي خوري، وسام رضا، جرجس جبارة، همام رضا، وآخرون.

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