طارق العريان يستعد لتجارب سينمائية جديدة.. ما مصير تيتو 2؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 فبراير 2025 01:26 مساءً - كشف المخرج طارق العريان عن بدء تجهيزه للجزء الثاني من فيلم تيتو الذي قدمة عام 2004 أي قبل 20 عاماً وحقق نجاح جماهير كبير مع الفنان أحمد السقا.

مصير فيلم تيتو 2

عن قصة الفيلم المتوقعة، كشف طارق العريان في أحدث لقاءٍ له: "بنكتب الولد اللي كان أحمد السقا تبناه في الفيلم وكبر بعد سنين، لكن لسه السقا ميعرفش".

يُذكر أن الطفل الذي يدور الحديث عنه هو "رضا"، الذي قدم دوره عصام يوسف، وهو الآن في عمر الشباب، وقد ابتعد عن مجال الفن وعمل في مجال هندسة البترول.

ومن المتوقع أن يظهر فيلم تيتو بشكلٍ مختلف تماماً خاصةً وأن أبطاله الثلاثة لن يشاركوا في هذا الجزء.

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بدء تصوير السلم والثعبان

أما عن الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان" في المتوقع أن يبدأ تصويره في منتصف شهر رمضان المقبل، وأكدأنه خلال الفترة المقبلة سيعقد جلسة عمل مع الفنان عمرو يوسف للاستقرا على شكله وشكل البطلة، مشيراً إلى إمكانية ترشيح الفنانة منة شلبي، وأكد أن تواجدها في العمل يرجع لتقبلها لبعض الأمور.

أما عن قصة الجزء الجديد فقال: "قصة مختلفة تماماً بشخصيات جديدة، وقد تكون تكملة لقصة حازم وياسمين بعد ما تزوجا، بس ثنائي ثاني بعد زواج 8 أو 10 سنوات، وبنفتح الفيلم كده".

‏جدير بالذكر أن الجزء الأول من "السلم والثعبان"، طُرح للعرض عام 2001، من بطولة هاني سلامة، أحمد حلمي، حلا شيحة، ‏رجاء ‏الجداوي، مها عمار، طارق التلمساني، عادل أمين، ثريا إبراهيم، ومن تأليف محمد حفظي وطارق العريان، إخراج طارق ‏العريان‏.

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