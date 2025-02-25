تفاصيل برامج ومسلسلات MBC1 خلال شهر رمضان

ميرنا وليد - بيروت - وزعت شبكة محطات MBC برامجها على قنواتها بشكل مختلف ومتنوع .

إليكم تفاصيل جدولها على محطة MBC1 وما ستقدمه من اعمال للمتابعين خلال شهر رمضان المبارك:

برنامج الطبخ : إفطارنا غير

سيطل الشيف عمر الوطبان الى جانب مختصين في الطبخ من السعودية والعالم العربي في رحلة إلهام حقيقي وسيتم تقديم وجبات وجولات سياحية من بقاع المملكة العربية السعودية والعالم العرب.

البرامج الاجتماعية والحوارية

سين (الموسم الثالث) – أحمد الشقيري

يأخذ الشقيري المشاهدين في هذا الموسم إلى الصين لاكتشاف كيف أبادوا الفقر من جذوره كما يتحدث عن بناء الأمم ومفهوم السعادة. يصل إلى الفضاء، ويتطرق إلى عالم خالٍ من الأدوية ومليئ بالعلم والابتكار .

حكاية وعد (الموسم الثالث) – عمر الجريسي

تبعاً للموسمين السابقين، يطل عمر الجريسي في هذا الموسم مستعرضاً آخر المستجدات والإنجازات لرؤية السعودية 2030 في مختلف الجوانب، من خلال تسليط الضوء على أهم المشاريع التي تم البدء بتنفيذها وإنجازها اضافة الى لقاءات حصرية مع شخصيات وقادة ستظهر للمرة الأولى في الإعلام ليتحدثوا عن كواليس وضع الخطط والإشراف عليها منذ الأيام الأولى.



مالك بالطويلة - مالك الروقي

استكمالا لنجاح المواسم السابقة.. يروي مالك في 10 دقائق من كل حلقة قصة شخصية أثرت في البشرية، ويسرد لنا أحداثاً تاريخيةً هامة وقصصاً فريدة وملهمة حملت أثراً ملموساً ومستداماً في حياتنا.



البرامج الكوميدية

رامز إيلون مصر

يرجع رامز جلال مرة ثانية ويورط النجوم في المزيد من المقالب. يقدم رامز برنامجه برعاية الهيئة العامة للترفيه GIA في المملكة العربية السعودية.

واي فاي (الموسم الخامس)

سكيتشات كوميدية متنوعة منها تقليد المشاهير .. الساحر.. لو عندي .. بيت العمر.. جلسة شيبان.. عزيز وعيضة وظافر.. لمة عائلية وغيرها..

بطولة: أسعد الزهراني – حبيب الحبيب – أحمد العونان

يوميات رجل عانس

الحياة الهادئة أم دخول قفص الزوجية؟ هذا السؤال يدور في رأس عبدالله كل يوم مع ضغط والدته لتزويجه وتساقط أصدقائه واحداً تلو الآخر في قفص الزوجيية!

بطولة ابراهيم حجاج – آيدا – فيصل الدوخي – سعيد صالح



المسلسلات الدرامية

ام 44 (بدعم من هيئة الأفلام في وزارة الثقافة السعودية)

يتناول قصص حياتية لنساء تجاوزن الـ 40 من العمر، ويستعرض تفاصيل حياتهن المليئة بالصراعات العاطفية والاجتماعية.

العمل من تأليف هبه مشاري حماده، بطولة سمية الخشاب، جومانا مراد، فاطمة الصفي، ليلى عبدالله، ميس كمر، لولوه الملا، عبير أحمد، هدى الخطيب، إيمان الحسيني، وإخراج المثنى صبح.

سيد الناس

يموت زعيم عائلة أبو العباس، وقبل ذلك يوصي لابنه جارحي بالعائلة وميراث العائلة.. هذا الإرث ليس مالاً ولا جاه بل مصائب يومية لايتخيلها عقل من الأعمال غير مشروعة في الذهب والألماس والمخدرات والفساد.

بطولة: عمرو سعد، خالد الصاوي، الهام شاهين، منه فضالي، أحمد فهيم، رنا رئيس، نشوى مصطفى، عماد زيادة وآخرين.

شارع الأعشى (بدعم من هيئة الأفلام في وزارة الثقافة السعودية)

تدور أحداث العمل خلال حقبة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، في شارع الأعشى وما له من غنى اجتماعي وثقافي وحضور وجداني في ذاكرة كل من عاش تلك الحقبة. العمل مأخوذ عن رواية "غراميات شارع الأعشى" للكاتبة الروائية بدرية البشر، بطولة: الهام علي، تركي اليوسف، خالد صقر، ريم الحبيب، براء العالم، لمى عبد الوهاب، آلاء سالم، أميرة الشريف، مها غزال، وآخرين.