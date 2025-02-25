تامر حسني يهنئ وعد على ارتدائها الحجاب

ميرنا وليد - بيروت - هنأ الفنان المصري تامر حسني زميلته الفنانة السعودية وعد بعد ان اعلنت ليلة امس قرارها بارتداء الحجاب والالتزام به في فيديو عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي.



ونشر تامر حسني ستوري عبر حسابه وكتب: "مليار مبروك يا وعد، ربنا يوفقك ويسترك وينصرك دنيا وآخرة".

وقالت وعد في اعلانها قرارها : "الحمد لله قرار كان جدا صعب فوق ما تتخيلوا، خصوصا في مجال شغلي ومجال حياتي. من فترة وأنا في صراع بدي أقدم على الحجاب وما بدي، وكيف أسوي وكيف شغلي". وأضافت: "اتخذت قراري أمس، وكلمت المكتب وقلت لهم ابدأوا امسحوا كل الصور، لأن ما نقدر نمسح كل الصور في وقت واحد وإلا يقفلوا الحسابات، وأكيد ما أقدر أقفل الحسابات علشان شغلي، والله يسامحنا على كل اللي فات".