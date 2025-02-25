بعد سنوات من الخلافات ..عمرو دياب في أول تعليق على اصابة عمرو مصطفى بالسرطان

ميرنا وليد - بيروت - صدر عن الفنانة المصري عمرو دياب أول تعليق على اصابة الفنان المصري عمرو مصطفى بالسرطان.



وكتب عمرو دياب على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"أخي عمرو مصطفى ألف سلامة عليك ودايماً تفضل تمتع جمهورك بفنك."

ونشر عمرو دياب صورة مع عمرو مصطفى، بعد مجموعة كبيرة من الخلافات على مر السنوات بينهما والمصالحات التي كانت تنتهي بالفشل.

وكان قد خضع مصطفى، لعملية جراحية، ورغم التكتم الذي يفرضه على تفاصيل مرضه، إلا أن زميلته الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، كانت أول من كشف خضوعه للجراحة، التي لم تمنعه من تلحين تتر مسلسلها الجديد "عايشة الدور".

وقال مصدر مقرب من عمرو مصطفى لمحطة "العربية"، إن الملحن المصري اكتشف إصابته ببعض الأورام السرطانية منذ أكثر من شهر، ولم يكشف الأمر إلا للمقربين منه، وعندها استكمل رحلة الفحوصات في فرنسا، كما سيبدأ رحلة العلاج الكيماوي خلال الأيام القادمة، بعد أن يرتاح من العملية التي خضع لها.

ولم يتم الكشف عن مدى تطور المرض، ووضع عمرو مصطفى الصحي بعد العملية.