ميرنا وليد - بيروت - نشرت وسائل إعلام عالمية مقطع فيديو يظهر قيام مديرة أعمال الممثل كريس برات بمقاطعته خلال

المقابلة كي تمنعه من الإجابة عن سؤال حول فيلمه الجديد.

على صعيد آخر كان قد تحدث الممثل كريس برات في السابق عن الإنتقادات بعد أن أعلن أنه سيجسد شخصية ماريو بفيلم سوبر ماريو بروس، إذ قوبل نجم "Guardians of the Galaxy" البالغ من العمر 43 عامًا بشكاوى عندما تم اختياره للعب ماريو، وإنه يلعب دور البطولة إلى جانب أمثال كريس داي بشخصية لويجي وآنيا تايلور جوي بشخصية الأميرة الخوخية.



كانت هذه تفاصيل خبر مديرة أعمال كريس برات بتصرف غير متوقع خلال مقابلته-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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