خالد الرفاعي يصور مشهده في "شباب البومب" من المستشفى رغم أزمته الصحية

ميرنا وليد - بيروت - لفت الممثل السعودي خالد الرفاعي الأنظار، بعد ظهوره في المستشفى، أثناء تصوير أحد مشاهده في مسلسل "شباب البومب"، إذ انتشر مقطع فيديو، يوثق لحظة استكماله التصوير، رغم تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، وظهر الممثل السعودي فيصل العيسى في الفيديو إلى جانب الرفاعي، موضحًا أن الأخير كان من المفترض أن يصوّر مشاهده، لكنه شعر بتعب مفاجئ، استدعى تدخل الإسعاف، مضيفًا: "أصرينا نكمل المشهد معه لأنه جزء أساسي من العمل".



ورد الرفاعي بكلمات مؤثرة، شاكرًا فريق العمل، ومؤكدًا تطلعه للظهور في شهر رمضان 2025.

وكان الرفاعي قد تحدث سابقًا عن مشاكله الصحية، كاشفًا أنه كان يدخن 80 سيجارة يوميًا، ما تسبب له بأمراض في الرئة ونقص مزمن في الأكسجين، رغم إقلاعه عن التدخين منذ سنوات.

يُذكر أن الموسم 13 من "شباب البومب"، يشارك فيه الممثلون علي المدفع، سليمان المقيطيب ومهند الجميلي.