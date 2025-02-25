مساعد سابق يكشف أسرار خلاف ويليام وهاري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار جيسون كنوف، المساعد السابق للأميربن ويليام وهاري جدلاً كبيراً بعد حديثه للمرة الأولى وتصريحاتها الجريئة عن الخلاف المستمر بين الأخوين منذ سنوات.

وقال كنوف، الذي شغل منصب سكرتير الاتصالات للأميرين وزوجتيهما كيت ميدلتون وميغان ماركل في مقابلة مع برنامج “60 دقيقة أستراليا”، إن “الأمير ويليام اختار عدم الحديث علناً عن الخلاف الحاصل مع شقيقه، وبالتالي كل مَن يعرفونه يجب أن يحترموا قراره، ولذلك لم ينتشر السبب الى الآن”.

وأضاف: “بالطبع، كان الأمر صعباً ومحزناً، خاصة بالنسبة إلينا جميعاً الذين عرفناهما عن قرب”.

وعن إمكانية تحسّن العلاقة بين الشقيقين في المستقبل القريب، قال كنوف: “لقد حققا الكثير معاً وتحمّلا الكثير من المشاكل وواجها الصعاب معاً، ولا يمكن أبداً أن يُنتزع أي من ذلك”، وبالتالي فإن خلافهما سينتهي.

وتحدث كنوف أيضاً عن علاقته بالأمير هاري وزوجته الأميركية، مشيراً إلى أنهما عملا سوياً بشكل وثيق، وكان حفل زفافهما في 2018 “تجربة مذهلة وسحرية”.

وكان كنوف يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأمير ويليام وكيت ميدلتون الخيرية قبل أن يتنحى عن دوره داخل العائلة المالكة في عام 2021، لكنه لا يزال عضواً في مجلس أمناء جائزة “إيرث شوت” التي أطلقها الأمير ويليام.

يُذكر أن الخلاف بين الأميرين البريطانيين بدأ عام 2016 بعد أن أبدى ويليام قلقه من سرعة تطور علاقة هاري بميغان، ثم تفاقم الخلاف عام 2020 عندما قرر هاري وميغان التخلّي عن مهامهما الملكية والانتقال للعيش في الولايات المتحدة الأميركية.