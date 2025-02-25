وعد تفاجئ جمهورها بارتداء الحجاب.. هل اعتزلت الفن؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مع اقتراب شهر رمضان المبارك، فاجأت الفنانة وعد الجميع بالظهور بالحجاب، معلنةً عن اتخاذها هذا القرار بعد تفكير طويل، وواصفةً الأمر بأنه “صعب للغاية”.

وظهرت الفنانة السعودية في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام” مرتديةً الحجاب وبدلة أنيقة واستعرضت حجابها بطريقة عفوية، حيث قالت: “القرار كان صعب جداً ولكن الحمد لله اتخذته”.

وأضافت: “أفكّر في الأمر منذ فترة، وشاهدت الكثير من الأشياء هنا وهناك، إلى أن اتخذت قرار ارتداء الحجاب الأحد الماضي، والحمد لله وفّقني الله لهذه الخطوة، بعدما شعرت بأن هناك شيئاً ينقصني قبل ارتدائي للحجاب”، مؤكدةً أنها ستستمر في عملها الفني.

وطلبت وعد من فريق عملها حذف كل صورها من حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، كما طلبت من جمهورها عدم مشاركة أي صور لها، والاحتفاظ بها بشكل شخصي، مضيفةً: “أعرف أن هناك الكثير من الناس سيفرحون لي على هذه الخطوة، أتمنى احترام رغبتي، والحمد لله على ما وفّقني إليه، أدعو الله أن يثبّتني على هذه الخطوة”.

وأشارت وعد إلى أن أول شخص أبلغته بقرار ارتدائها الحجاب هو ابنتها سيان، وكان ردّ فعلها عفوياً وعبّرت عن سعادتها الغامرة واعتزازها بأمّها بعد رؤيتها بالحجاب.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع المصوّر وعبّروا عن سعادتهم بقرار وعد هذا، مؤكدين أنها جميلة بالحجاب ومن دونه.