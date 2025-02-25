دنيا سمير غانم تكشف مفاجأة عن “روكي الغلابة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة دنيا سمير غانم عبر خاصية القصص القصيرة المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام”، منشوراً كشفت فيه حقيقة ما تردّد حول طرح فيلمها الجديد “روكي الغلابة” خلال موسم عيد الفطر المقبل، مؤكدةً أن الفيلم لن يكون جاهزاً للعرض في هذا التوقيت، نظراً لعدم الانتهاء من تصويره بعد.

وكتبت دنيا قائلة: “”روكي الغلابة” لسه مش العيد الصغير للأسف، عشان لسه فاضل أسبوع تصوير هنصوره بعد المسلسل إن شاء الله”، وذلك في إشارة الى انشغالها حالياً بتصوير مسلسلها الجديد “عايشة الدور” المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حيث تجسد دنيا سمير غانم خلالها شخصية ملاكمة تُدعى “روكي”، يتولى تدريبها الفنان محمد رضوان، وتضطر للعمل “بودي غارد” لرجل أعمال، يجسده الفنان محمد ممدوح، ما يولّد بينهما مواقف كوميدية، ويشارك في بطولة الفيلم الى جانب دنيا كلٌ من: محمد ممدوح، بيومي فؤاد، محمد ثروت، وعدد آخر من نجوم الكوميديا، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي.

من ناحية أخرى، تعود دنيا الى دراما رمضان من خلال مسلسل “عايشة الدور”، الذي تظهر فيه بإطلالتين مختلفتين على البوستر الدعائي، حيث تجسد شخصية “عائشة”، وهي امرأة مطلّقة تقرر التفرغ لتربية أبنائها، قبل أن تتيح لها الظروف فرصة غير متوقعة لاستكمال تعليمها الجامعي، فتعود الى مقاعد الدراسة، وتخوض رحلة جديدة.

والمسلسل مكوّن من 15 حلقة، ويشارك دنيا سمير غانم في بطولته عدد من النجوم، بينهم: محمد ثروت، محمد كيلاني، أميرة أديب، سما إبراهيم، فدوى عابد، وماجد القلعي.