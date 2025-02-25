شكرا لقرائتكم خبر عن تامر محسن يعيد اكتشاف الفنان محمود عزب فى مسلسل قلبي ومفتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما يفاجئنا المخرج تامر محسن فى موسم رمضان بعدد من المواهب الشابة أو إعادة اكتشاف ممثلين فى مناطق تمثلية مهمة من خلال مسلسلاته التليفزيونية، وهو ما يحدث فى مسلسل قلبي ومفتاحه المقرر عرضه فى رمضان 2025، والذى يعيد اكتشاف الفنان محمود عزب فى أحداث العمل الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى رومانسى، بطولة النجمين آسر ياسين ومى عز الدين، حيث يقدم عزب أحد الأدوار الرئيسية فى أحداث العمل المنتظر.

ويعود محمود عزب للدراما التليفزيونية بمسلسل قلبي ومفتاحه بعد غياب ما يقرب من 5 سنوات، حيث قدم آخر أعماله مسلسل رجالة البيت عام 2020 بطولة أكرم حسنى وأحمد فهمى، وشارك في بطولته كلا من ويزو لطفى لبيب، محمد جمعة، وأخرون، تأليف ايمن وتار، اخراج احمد الجندى.

مسلسل قلبي ومفتاحه ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، بطولة: آسر ياسين، مى عز الدين، دياب، أشرف عبد الباقى، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

وتدور أحداث العمل فى إطار رومانسى اجتماعي حول السائق عزت الذي يلتقى بالزبونة ميار خلال عمله كسائق أوبر، ويشعر بانجذاب نحوها، ليتفاجأ بعرضها الزواج عليه، بعد طلاقها من زوجها 3 مرات وبحثها عن محلل.

ويسجل المسلسل عودة المخرج تامر محسن إلى دراما رمضان بعد غياب، وتحديداً منذ تقديمه "لعبة نيوتن"، بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، وغيرهم من الفنانين.

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