شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد الفنانة الشابة سارة نور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة الشابة سارة نور عن وفاة والدها الدكتور نور عبد المقصود، وذلك من خلال حسابها على موقع إنستجرام.

وكتبت سارة نور عبر خاصية الاستورى: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى أبى الغالى الدكتور نور عبد المقصود، الذى انتقل إلى رحمة الله تعالى، أسأل الله أن يغفر له، ويرحمه، ويوسع مدخله، ويجعله من أهل الفردوس الأعلى، إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن سارة نور تشارك فى موسم دراما رمضان المقبل 2025 من خلال مشاركتها فى مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، ويشارك فى بطولة العمل أيضا كل من: دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتى، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسى، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدى رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجى، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.