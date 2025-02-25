شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرج أحمد قاسم والد كريم قاسم.. وخيرى بشارة ويسرى نصر الله ينعياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج الكبير خيرى بشارة عن وفاة المخرج والمؤلف أحمد قاسم، والد الفنان كريم قاسم، حيث نشر صورة له عبر حسابه على "فيس بوك"، معلقا عليها: "انتقل إلى رحاب الكون المجهول؛ الأعظم رحمة ومحبة وتقديراً، أحد أعظم أصحابنا وأصدقائنا التاريخيين؛ المخرج الجميل ذو الألمعية الثقافية والإنسانية العالية شديدة الامتياز والندرة أحمد قاسم، فلترقد فى سلام يا صديق العمر".

لينعيه بعدها المخرج يسري نصر الله، الذى كتب عبر حسابه على "فيس بوك": "وداعا يا صديقى.. لم نكن دائما على وفاق ولكن كان الحب يربطنا.. دائما، كل مشاعر التعازى لميلا ولكريم ولكل أحباب أحمد".

"أحمد قاسم" ممثل ومخرج ومؤلف عمل فى السينما المصرية منذ الستينيات وهو مؤلف فيلم "المهاجر"عام 1994، كما عمل كمساعد إخراج فى فيلم الوداع يا بونابرت، إخراج يوسف شاهين.



خيري بشارة