شكرا لقرائتكم خبر عن سارة سلامة تتصدر التريند بعد ظهورها فى جلسة تصوير بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة سارة سلامة تريند مؤشرات البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى، بعد مشاركتها الجمهور عبر السوشيال ميديا، صور لها من قضاء إجازتها فى إيطاليا وتستعرض خلالها مرونتها ورشاقتها.



سارة سلامة

واشتهرت سارة سلامة منذ بزوغ اسمها على الساحة الفنية حينما تألقت بمسلسلى الكبير وابن حلال، ووقتها نالت شهرة كبيرة لتواصل تقديم أعمال ناجحة مثل مسلسل موجة حارة قبل تألقها بمسلسلات وأفلام أخرى مثل الونش، وإسعاف يونس، وغيرها من الأعمال الفنية.



سارة سلامة

من ناحية أخرى حرصت سارة سلامة، خلال العام الماضى، على الرد بطريقة غير مباشرة عن اتهامات تغيير شكلها بالبوتكس والفيلر بنشر صور حديثه بدون مكياج على حسابها بموقع إنستجرام، والتى ظهرت فيها بشكل طبيعى تماماً ومغاير عن الصور المنتشرة لها على صفحات فيس بوك بشخصيتها من أحدث أعمالها الفنية الذى يتم عرضه حالياً.



سارة سلامة

وكانت سارة سلامة قد أشارت فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" إلى أن تصدرها الترند فى كل مرة تنشر جلسة تصوير جديدة على السوشيال ميديا ليس بقصد منها موضحة: "مش في دماغي التريند مع نشر أي صورة لي، الموضوع وما فيه هو صور بنشرها، وبعرف بعدها انتشارها بصورة كبيرة، وبلاقى أصدقائى بيعرفوني أني تريند".



سارة سلامة