دنيا وإيمي سمير غانم على شاشة واحدة في رمضان 2025..إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 فبراير 2025 11:53 صباحاً - تدخل الشقيقتان دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم منافسات موسم دراما رمضان 2025، كل واحدة بمسلسل من بطولتها ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، حيث، تقدم الأولى "عايشة الدور"والثانية "عقبال عندكوا" بمشاركة زوجها الفنان حسن الرداد، لتنافس الشقيقتان في موسم رمضان على خطف انتباه الجمهور بالكوميديا التي اشتهرا بها.

دنيا وإيمي على شاشة واحدة

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ورغم تنافس دنيا سمير غانم وايمي سمير غانم في الموسم إلا أنهما يجتمعان على شاشة عرض واحدة خلال شهر رمضان 2025، حيث يُعرض المسلسلان على شاشةبواقع "عقبال عندكوا" في النصف الأول من شهر رمضان بالتزامن مع قنوات أخرى، و"عايشة الدور" في النصف الثاني من رمضان حصرياً على هذه القناة داخل مصر.

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مسلسل "عايشة الدور" من تأليف أحمد الجندي، وكريم يوسف، إخراج أحمد الجندي وتدور أحداثه حول عائشة التي تتفرغ لتربية ابنائها بعد طلاقها، ثم تأتي لها فرصة قدرية للعودة إلى الجامعة بدلاً من ابنة خالتها، أما مسلسل "عقبال عندكوا" من تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء اسماعيل وتدور أحداثه حول (سها) و(فادي) اللذين يستعدان للزواج لكنهما يقعان في العديد من المشاكل قبل الزفاف.

دنيا وإيمي متنافستان للمرة الثانية في موسم واحد

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تنافسفي موسم واحد من دراما رمضان، يحدث للمرة الثانية، حيث كانت المرة الأولى في شهر رمضان من عام 2019، حيث قدمتبطولة مسلسل بعنوان "بدل الحدوتة 3" والذي جسدت فيه 3 شخصيات مختلفة في 3 حكايات منفصلة، وفي نفس الموسم عُرض لشقيقتهامسلسل "سوبر ميرو".

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وتعود دنيا سمير غانم إلى دراما رمضان المقبل، بعد غيابها عن الموسم الماضي 2024، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل "جت سليمة" من 15 حلقة، وشارك في بطولته محمد سلام، خالد الصاوي، سلوى خطاب، هالة فاخر، مايان السيد، رحاب الجمل، إيمان السيد، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومي فؤاد، غادة طلعت، سلوى عثمان، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج أحمد السبكي.

كما تتجاوز إيمي سمير غانم غيابها عن الدراما 5 سنوات كاملة، تحديداً منذ تقديمها بطولة مسلسل "سوبر ميرو" في عام 2019، وشارك في بطولته: حمدي الميرغني، سمير غانم، محمد ثروت، ملك قورة، إنعام سالوسة، محمد محمود، مصطفى غريب، ميار الغيطي، أحمد سلطان، عمر الشناوي، سلوى عثمان، ومن تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوي.

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