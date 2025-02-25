وفاة والد الفنان كريم قاسم وخيري بشارة ويسري نصر الله ينعاه: وداعاً ياصديقي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 فبراير 2025 11:53 صباحاً - رحل منذ قليل عن عالمنا المؤلف والمخرج أحمد قاسم، والد الفنان الشاب كريم قاسم، فيما لم يتم كشف سبب الوفاة أو إعلان موعد ومكان العزاء والجنازة حتى الآن.

خيري بشارة يعلن عن خبر وفاة أحمد قاسم

وأعلن المخرج خيري بشرى عن خبر وفاة المخرج والمؤلف، وذلك من خلال منشور عبر صفحته على فيسبوك جاء كالتالي: "انتقل إلى رحاب الكون المجهول، الأعظم رحمة ومحبة وتقديراً، أحد أعظم أصحابنا وأصدقائنا التاريخيين؛ المخرج الجميل ذو الألمعية الثقافية والإنسانية العالية شديدة الامتياز والندرة، فلترقد فى سلام يا صديق العمر".

يسري نصرالله ناعيا أحمد قاسم:

وعبر المخرج يسري نصر الله عن حزنه الشديد لرحيل صديقه المخرج والمؤلف، وحرص على نعيه من خلال نشر صورة له عبر صفحته على فيسبوك، وعلق بالقول: "وداعا يا صديقى.. لم نكن دائما على وفاق ولكن كان الحب يربطنا.. دائما، كل مشاعر التعازى لميلا ولكريم ولكل أحباب".قد ترغبين في معرفة وفاة الشاعر الغنائي أمل الطائر بعد صراع مع المرض

من هو أحمد قاسم؟

أحمد قاسم هو ممثل ومخرج ومؤلف، عمل فى السينما المصرية منذ الثمانينات،

وهو من مؤلفين فيلم المهاجر عام 1994 والذي عمل فيه كمخرج مساعد أيضاً وعمل كمخرج مساعد مع يوسف شاهين في فيلم الوداع يابونابرت،، وأيضاً عمل مع المخرج داوود عبد السيد في فيلم الصعاليك ثم عمل في مجال الإنتاج.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

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